【ほぼ新品】SEXPOT

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商品詳細
素材···ナイロン、エナメルカラー···ブラックマチ15タテ30ヨコ50元々独立するタイプではないです。たくさん入ります！1回しか使ってないので中もファスナー部分、持ち手全て綺麗です。載せてますが気になる方は写真足すので言ってください！
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