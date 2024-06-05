地金＊18金【2×10mm 定番フープピアス】Yゴールド 刻印入 日本製 新品！

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商品詳細
地金K18のフープピアス、両耳（ペア）です。どんなコーディネートにも合わせやすく、シンプルですのでデイリーにお使いいただけます。キレイめからカジュアルまで幅広いシーンで活躍しますよ♪【太さ】 2mm【外径】 10mm【素材】 K18（18金）【生産地】 madeinjapan＊金相場がかなり高騰しておりますが、こちらはお求めやすい価格に据え置きしております。＊信頼できる国内仕入れですので安心してご購入ください。＊化粧箱＆ミニ紙袋のプレゼント包装ご希望の方は+300円で承ります。 ご購入前にコメント欄からご連絡ください。#neigeフープピアス一覧↑＊他サイズはこちらをタップしてご確認下さい。#neige甲丸フープピアス一覧↑＊甲丸デザインのフープはこちら。#neige全商品一覧↑＊全ての商品はこちらから。《発送について》・匿名配送・追跡、保証ありカラー...ゴールドピアス形...リング・フープ-3
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