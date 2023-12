アリエルコーデ　ZARAトップス＆ナチュラルビューティーベーシック スカート

素材···麻カラー···パープル柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋商品をご覧いただき、ありがとうございます。こちらは数年前に購入した物です。サイズ トップスはS、スカートはMどちらも2回着用しています。畳んでしまっていたので,シワがあります。別々に着てももちろん可愛いですが、ハロウィンの時期にアリエルコーデとしていかがでしょうか?自宅保管品の為、ご理解ある方、宜しくお願い致します。何かご不明点があればコメント下さい。※圧縮または箱に詰めるなど、コンパクトに梱包して、発送する場合があります。らくらくメルカリ便⇄ゆうゆうメルカリ便に変更する場合がありますので、どちらもご了承下さい。#ハロウィン#ハロウィーン#コスプレ#アリエル#アリエルコーデ#リトルマーメード#ザラ#ナチュラルビューティーベーシック#ロングスカート#エメラルドグリーン



