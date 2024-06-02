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- 【Lumier】オーバーショートブラウス
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商品詳細
新品、未使用のタグ付きです。ワンピースなどの上に羽織って、おしゃれに着れるお洋服です＾＾サイトにはブラウンの記載がありましたが、カーキに近いお色味です。定価6490円#シャツ#ショートシャツ#夏コーデ
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http://narcologia.ru/goods/providence614794.html
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