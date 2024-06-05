【美品・リネン100%】ミズイロインド　半袖シャツ ブラウス　特殊加工　麻　茶

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◆◆◆◆◆◆◆◆●【商品案内】●◆◆◆◆◆◆◆◆◆ジャンル 【レディース、ユニセックス】 【セカンドユース、古着】 ◆ポイント mizuiroindの半袖シャツブラウスです。リネン(麻)100%の平織り生地(清涼生地、やや透け感あり)、特殊加工(ユーズド加工、バイオストーンケミカルブリーチオーバーダイウォッシュ、シワ感あり)、ドルマンスリーブ、ボートネック、アシンメトリー、ポケットは無し、ワイド\u0026オーバーサイズ(大きいサイズ)シルエット、日本製です。◆カラー/色 ブラウン/くすんだ薄い茶色◆素材 リネン100％◆サイズ【cm】 ・表記 不明 ・身幅 59(脇下辺りより採寸) ・着丈 49(襟の付け根より採寸)(前身頃の最大58) ・袖丈 計測不能(ドルマンスリーブのため) ・肩幅 計測不能 ・裄丈 43 ＊平置き、素人採寸の為多少の誤差はご理解ください。◆コンディション 使用感少なく目立つ汚れ等も見当たりません。＊商品特性(シワ加工)により全体的にシワ感があります。※USED品について自宅保管、素人検品採寸になります。中古品にご理解頂き、神経質な方はご遠慮下さい。●お値引きのご案内 フォロー割りあります^^ 詳しくはプロフィール欄にてご確認お願いしますm(__)m●その他、質問や写真追加、発送方法の変更等お気軽にお声掛けください^^#FJRCMRF740カラー···ブラウン袖丈···半袖柄・デザイン···無地素材···麻季節感···春、夏、秋