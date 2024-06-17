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- LEPSIM デニムBIGシャツ 新品未使用
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商品詳細
プロフィール参照です。LEPSIMのデニムBIGシャツです。色はライトブルーです。サイズは肩幅62cm、袖丈26cm 胸囲145cm、着丈80cmです。間違えて2個購入してしまった為出品します。新品未使用の状態です。よろしくお願いします^^素材···デニム#レプシィム #デニムシャツ
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http://narcologia.ru/goods/reproduce216855.html
http://narcologia.ru/goods/calling511150.html
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