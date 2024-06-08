DEUXIEME CLASSE ブラウス　フレンチスリーブ　プルオーバー

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ドゥーズィエムクラス数年前に購入したものです。フレンチスリーブブラウス身幅…54cm(脇下位置で計測)総丈…62cm色…ライトベージュ明るいベージュで顔映りの良い色味です。コットン88%麻12%丸く膨らみのあるシルエットがとてもかわいく、身体を華奢に見せてくれます。ゆるく着るサイズ感です。襟のV開きの形もとてもきれいです。両サイド下の方と裾にタックが入っていて着るだけで自然にふわっとした丸いシルエットになります。一見シンプルな形ですが、着るととても雰囲気のあるかわいい形です。バサバサした素材で、体に貼り付かず涼しく着ていただけます。◉目立つキズ・汚れはありませんが、とても気に入って着用していましたので生地の着用感などはあります。◉麻が入っている素材ですので麻特有のネップ(ぽこぽこした糸の小さな塊)や織りムラのような生地の起伏があります。◉コンパクトに畳んで梱包致します、ご了承ください。