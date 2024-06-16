★Amavel 大佐勲章ミリタリーネクタイシャツ ブラック

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即購入OKです☆大佐勲章ミリタリーネクタイシャツcolor:ブラックprice:￥6,912肩章やネクタイがかっちりした印象のシャツです☆左袖には大佐の称号を表す勲章をイメージした刺繍が施されております流れ星ネクタイには星モチーフのボタン付き画像8ひとつボタンに傷あり(予備ボタンおつけします)その他特に気になる箇所は見当たりませんがアウトレット品につき小さなキズ、汚れ見落としの可能性が0ではない事とたたみシワ等はお許しください。完品をお求めの方や神経質な方はご購入をお控え下さいますようよろしくお願いいたします。✱自己紹介文も必ず御一読下さい*__)ペコリ大人気ブランドの新品未使用品ですお買い逃した方やコレクションに是非☆Amavel好き三姉妹で断捨離中他にもAmavelのお洋服出してます!!#たんたんのアマベルLIZLISAリズリサaxesfemmeアクシーズファムfintフィントAmavelアマベルAnkRougeアンクルージュ夢展望no03110086ROJITAロジータSecretHoneyシークレットハニーCECILMcBEEセシルマクビーBABY,THESTARSSHINEBRIGHTベイビーザスターズシャインブライトAngelicPrettyアンジェリックプリティALICEandthePIRATESアリスアンドザパイレーツmetamorphosetempsdefilleメタモルフォーゼタンドゥフィーユPrincessmelodyプリンセスメロディMA＊RSmarsマーズプリメロロリータロリィタlolitaクラシカルクラロリ病みかわ姫系量産リボン軍服アーミーミリタリーDollドールコスプレメイド