【WAVEUNION/ウェーブユニオン】 Stockholm Tシャツ

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【WAVEUNION/ウェーブユニオン】StockholmTシャツ¥7,480税込2回程度の着用。洗濯済み【2023S/S】Spick\u0026Span1972年にスウェーデンのストックホルムで初めて開催された国連人間環境会議(ストックホルム会議)をモチーフにしたデザイン。ラフに着れるTシャツが特徴的なアイテムで、プリントやメッセージをデザインすることでモードな雰囲気を作っています。サイズ感にもこだわった一着で、一枚着はもちろん、ジャケットなどのインナーにもおすすめです。