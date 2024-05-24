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新品未使用　 ザ・ノースフェイス レディース 半袖シャツ 　ヌプシティー M
商品番号 R81584275175
商品名

新品未使用　 ザ・ノースフェイス レディース 半袖シャツ 　ヌプシティー M
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 1,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用　ザ・ノースフェイスレディースアウトドア半袖Tシャツショートスリーブ　ヌプシティーブラックーーーーーーーー◇速乾性のあるリサイクルポリエステルと風合いのよいコットンを混紡した、ニット素材の半袖Tシャツ。コットンライクな生地で、しなやかな着心地。静電気の発生を抑えた静電ケアに配慮。左胸にTHENORTHFACEの転写プリントを配置し、カジュアルな着こなしが楽しめる1着です。■2023Spring＆Summerモデル■カラー(メーカー表記)ブラック(K：ブラック)■素材：RecycledT/CKnit(ポリエステル73％、綿27％)■生産国：中国M：身長/155〜165cm胸囲/80〜88cmL：身長/160〜170cm胸囲/84〜92cmーーーーーーーー新品ザ・ノースフェイス半袖　ショートスリーブ　ヌプシティーMサイズーーーーーー#ノースフェイス#THENORTHFACE#NORTHFACE#ザノースフェイス#アウトドアティー#アウトドア#キャンプ#登山#ノースフェイスTシャツ#ノースフェイスコーデ#ノースフェイスシャツ#tシャツ#Tシャツカラー···ブラック32
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