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SLOBE IENA　ニットワンピース
商品番号 B48674033023
商品名

SLOBE IENA　ニットワンピース
ブランド名 スローブイエナ
特別価格 税込 3,002 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SLOBEIENAウォッシャブルフレアニットワンピース1年前に¥15,000程で購入数回短時間使用綺麗なフレアシルエットのニットワンピースでウール混ストレッチのもちっとした質感です。適度な落ち感があり、さらりと纏うだけでこなれ感のある着こなしが決まります。今からの季節ブーツ合わせにもぴったりです。ご自宅でお手入れ可能なので気兼ねなく普段使いして頂けます。透け感：なし裏地：なし伸縮性：あり光沢感：なし生地の厚さ：普通袖丈...長袖カラー...ベージュ柄・デザイン...無地季節感...春,秋,冬サイズ...身幅47cm、着丈100cm、袖丈57cm素材...ポリエステル37%、毛28%、アクリル24%、ナイロン8%、ポリウレタン3%
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