SLOBE IENA　ニットワンピース



追加》ポロエリニットワンピース（ワンピース）｜SLOBE IENA（スローブ ...



ニットワンピース



ウォッシャブルフレアニットワンピース◇（ワンピース）｜SLOBE IENA ...



セール/ブランド古着】ニットワンピース（ワンピース）｜SLOBE IENA ...



French wool畦ハーフジップニットワンピース（ワンピース）｜SLOBE ...



タグ付き！SLOBE IENA サイドスリットボトルネックニットワンピース ...



ニットワンピース



ウォッシャブルフレアニットワンピース◇（ワンピース）｜SLOBE IENA ...



セール/ブランド古着】ニットワンピース（ワンピース）｜SLOBE IENA ...



French wool畦ハーフジップニットワンピース（ワンピース）｜SLOBE ...



SLOBE IENA - SLOBE IENA ファインウールニットワンピースの通販 by ...



SLOBE IENA（スローブイエナ）の「プリーツニットワンピース ...



◇ CASADEL タートルフレアニットワンピース ◇ SLOBE IENA - ロング ...



SLOBE IENA（スローブイエナ）の「ホールガーメント タートルニット ...



French wool畦ハーフジップニットワンピース（ワンピース）｜SLOBE ...

SLOBEIENAウォッシャブルフレアニットワンピース1年前に¥15,000程で購入数回短時間使用綺麗なフレアシルエットのニットワンピースでウール混ストレッチのもちっとした質感です。適度な落ち感があり、さらりと纏うだけでこなれ感のある着こなしが決まります。今からの季節ブーツ合わせにもぴったりです。ご自宅でお手入れ可能なので気兼ねなく普段使いして頂けます。透け感：なし裏地：なし伸縮性：あり光沢感：なし生地の厚さ：普通袖丈...長袖カラー...ベージュ柄・デザイン...無地季節感...春,秋,冬サイズ...身幅47cm、着丈100cm、袖丈57cm素材...ポリエステル37%、毛28%、アクリル24%、ナイロン8%、ポリウレタン3%