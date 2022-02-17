X-girl PORTER SHOULDER BAG ポーター　エックスガール

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商品詳細
数年前にZOZOにて購入しました。ポーター エックスガールコラボ黒、中柄パイソンわりと綺麗かと思いますが、ボタン金属部の色ハゲあります。ご理解いただける方のみ宜しくお願い致します。WEB限定アイテム・X-girlとPORTERのコラボレーションショルダーバッグ。・定番のBLACKに加え、X-girlオリジナルのパイソン柄をプリントした2色展開。・BLACKの裏地はパイソン柄の生地に無地ポケット、WHITEの裏地は黒生地にパイソン柄ポケットを施した、他にない限定感溢れるアイテム。・ミニマルなサイジングながら、500mlのペットボトルやスマホなど充分入るサイジング。カラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/rebellion606978.html
http://narcologia.ru/goods/injure66067.html
http://narcologia.ru/goods/encourage704272.html
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X-girl PORTER SHOULDER BAG
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