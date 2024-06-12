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フルラバッグ「➕スカーフ付き」
商品番号 N91445981308
商品名

フルラバッグ「➕スカーフ付き」
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···レザー(本革)カラー···ブラック2020年5月頃に名古屋高島屋のフルラで購入しました。一年ほど使用しましたが汚れ等はございません。比較的綺麗な状態です。
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