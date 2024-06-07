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USA製 OLD COACH ショルダーバッグ レザー ブラウン
商品番号 I59927627376
商品名

USA製 OLD COACH ショルダーバッグ レザー ブラウン
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,880 円
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商品詳細

USA製OLDCOACHショルダーバッグレザーブラウンジッパー開閉の出品です。状態…スレなどやや使用感はありますが、まだまだお使いいただけるコンディションです。サイズ…高さ25cm横26cmマチ幅8.5cm紐の長さ110cmとなります。ご不明な点は質問よりお願い致します。
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