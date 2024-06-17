極美品♡　COACH　シグネチャー　ブラック　ハンドバック　F24742

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ご覧いただきましてありがとうございます♪♡♡フォロー割実施中♡♡フォロー割対象商品です‼ アカウントフォローしていただいた方、５％OFFいたします。質問＆お値引き相談もお気軽にコメントください。可能な限り対応させて頂きます☆#ナッぺ’sバッグ一覧★アイテムCOACH コーチ シグネチャー ハンドバッグブラック 品番：F24742★サイズ縦 約24cm横下部約25cm/上部約35㎝マチ 約12cm持ち手 約21cm平置き実寸。★状態USED：【5】◎簡易ランク表◎【５】新品に近い美品【４】目立った傷、汚れがなくきれい【３】一般的な中古レベル【２】やや目立った傷や汚れがある【１】かなり使用されている状態※素人検品です。サイズに多少の誤差がある場合がございます。 また、自宅保管です。細心の注意を払っておりますが、USEDであることをご理解の上、ご購入をお願いいたします。★付属品チャーム★配送簡易包装にて1〜2日程度で発送予定。※らくらくメルカリ便⇔ゆうゆうメルカリ便へ予告なく変更させていただくことがございます。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。カラー...ブラック#ナッぺ’sバッグ一覧#ナッぺ’sバッグ一覧レディースバッグ