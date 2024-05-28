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極希少✨　プラダ　長財布　ビジュー　サフィアーノレザー　金ロゴ　フラップ　ピンク
商品番号 A88914317209
商品名

極希少✨　プラダ　長財布　ビジュー　サフィアーノレザー　金ロゴ　フラップ　ピンク
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 9,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます‪‪(*^^*)✩アイテムプラダ　PRADA　財布　サイフ　長財布　サフィアーノ　レザー　革　ゴールドロゴ　メタル　ビジュー　金ロゴ　ウォレット　wallet　ロゴ金具　ゴールド金具　フラップボタン　ロゴ刻印　レザー　型押し　正規品✩付属品なし＊仕様札入れ1小銭入れ1カード入れ6フリーポケット4✩サイズ横19cm縦9cmマチ2cm多少の誤差はご了承ください。✩状態多少使用感ございますが、目立った傷や汚れ等なく綺麗な状態です✨中古品となりますので、細かい傷等はございます。写真で状態をご確認お願い致します。新品のような完璧を求める方はご遠慮ください。＊照明や撮影環境、お使いのモニター設定状況により実物とお色が違って見える場合がございます。予めご了承ください。✩カラーピンク✩素材レザー✩配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。※尚、こちらの商品はブランドショップ専門店にて購入しております。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。
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