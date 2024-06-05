ナイキ　レディースTシャツ

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カラー…レッドサイズ…XLナイキの可愛いTシャツです。一度着用しましたが、着る機会がないので出品致します。着用済みですので、お気になさられる方はご遠慮下さい。#ナイキ#NIKE#Tシャツ#赤#レッド#レディースTシャツ#可愛い