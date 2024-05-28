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クロッシェレーストップス
商品番号 D20143880180
商品名

クロッシェレーストップス
ブランド名 グレースコンチネンタル
特別価格 税込 1,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クロッシェレースがとても美しいニットです。インナー次第で四季を通じて着られます。ごく短時間数回着用。美品です。クローゼットに眠っていましたが出品します。平置きサイズ　丈52㌢　脇下幅49㌢
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