一度は持ちたい山ぶどうのバッグ使えば使うほど味が出る♪一生物のやまぶどうのバックです！目の詰まった素朴で味わいある、シンプルな山葡萄篭です蔓の幅：3mm2番目皮■サイズ：(約)高21×10×29am＊手作り商品ですので、サイズ・重量の誤差、多少のかすれ、キズなど御容赦下さい。もちろん新品です。不具合はございませんが大特価で販売します。※複数商品を落札され同梱をご希望の場合は、お取置き致します。（5日間以内でお願いします）同梱しますので落札通知メールにてご連絡ください。■お客様に知っておいていただきたいこと性質上ひごに節・ムラ・剥がれ・繊維に沿った割れなどがございます。自然素材の特性としてご理解ください。使い込むことにより皮の剥がれなどは色が馴染み風合いが増してゆきます。繊維に沿った割れも強度的には問題がございませんので、ご安心ください。手作り商品ですので、1点、1点サイズ・重量・風合いなどに違いがございます。画像は、見本になりますがご了承の上、ご落札お願い致します。■使い始めはご注意ください自然素材をそのまま使用していますので、始めのうちは、絹などのデリケートな素材の場合擦れることがございます。籠の表面はお使いいただいているうちに、馴染んでなめらかになってゆきますので、それまでは、お気をつけください。とにかく毎日、なでて可愛がってください。手油でどんどん、なめらかになり艶が増してゆきます。特に取手は毎日触れる部分ですので、より早く艶やかさが増しなじみます。使えば使うほど、あめ色に変化していく籠バッグ。３年後、１０年後が楽しみです。たくさん使って、自分流の籠に育ててくださいね。



岐阜白川郷産 職人手編み極細 3ミリ蔓網代六角花編み 山葡萄籠バッグ



岐阜白川郷産 職人手編み極細 3ミリ蔓網代六角花編み 山葡萄籠バッグ



岐阜白川郷産 職人手編み極細 3ミリ蔓網代六角花編み 山葡萄籠バッグ



岐阜白川郷産 最高峰 極細 3ミリ蔓 全面六角花編み 山葡萄籠バッグ ...



岐阜白川郷産 最高峰 職人手編み極細 3ミリ蔓 六角花編み 山葡萄籠バッグ-



岐阜白川郷産 職人手編み極細 3ミリ蔓網代六角花編み 山葡萄籠バッグ



岐阜白川郷産 職人手編み極細 3ミリ蔓網代六角花編み 山葡萄籠バッグ



岐阜白川郷産 最高峰 職人手編み極細 3ミリ蔓 六角花編み 山葡萄籠バッグ-



岐阜白川郷産 職人手編み極細 3ミリ蔓網代六角花編み 山葡萄籠バッグ



岐阜白川郷産 最高峰 極細 3ミリ蔓 全面六角花編み 山葡萄籠バッグ ...



白川郷 国産蔓 特大サイズ 職人手編み品 六角花編み 山葡萄ガゴバッグ ...



岐阜白川郷産 職人手編み極細 3ミリ1番蔓沢皮 六角花編み 山葡萄籠 ...



岐阜白川郷産 職人手編み極細 3ミリ蔓網代六角花編み 山葡萄籠バッグ



岐阜白川郷産 職人手編み極細 3ミリ1番蔓沢皮 六角花編み 山葡萄籠バッグ



白川郷産 極上品 3ミリ蔓 職人手編み 変則二重編み 山葡萄カゴバッグ(丸)-