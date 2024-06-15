トリプレットビート Box 新品 未開封シュリンク付き ポケモンカード

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ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレットトリプレットビートの未開封シュリンク付き1Boxになります。状態は写真にてご確認下さい。緩衝材に包み、ゆうパケットプラスにて発送。なお素人検品となりますので一律プレイ用とさせて頂きます。￼中身はランダムですので、中身で評価する方はご遠慮ください。厳重に保管しておりますが、素人保管の為神経質な方はご遠慮ください。トラブル、すり替え防止の為、購入後ご購入様都合でのキャンセル、返品、返金等一切受け付けませんのでご了承頂ける方のみご購入お願い致します。なお、キャンセル防止の為コンビニ払いはご遠慮下さい。#スカーレットex#バイオレットex#Box#ポケカ#ポケモンカード#拡張パック#トリプレットビート種別···パック・ボックス種別/詳細···未開封ボックスシリーズ···ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレットセット···強化拡張パックトリプレットビート