Paul Smith　ポールスミス セットアップワンピース／レディース

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PaulSmith ポールスミスセットアップワンピース Lサイズ●プロフィール欄もご確認ください●サイズ：タグ表記40サイズ肩幅37cm身幅44cm着丈57cmスカート丈49cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●シンプルな白のセットアップワンピースですが、よく見ると三角の柄が入っているのが可愛いです。使用感は少しありますが、目立った汚れや傷は無しです。●自宅による素人保管となりますので、神経質な方はご遠慮ください。2〜3日で発送します。