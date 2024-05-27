トートバッグ　LeSportsac☆モリー

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商品詳細
レスポートサック モリー頂いた物ですが、使用せずにクローゼットに保管していました。少したたみ皺がありますが、キズ、汚れ等はありません。※ポーチはありません。女子の日常…の様な絵が描かれていて、とても可愛らしい柄です☆3層構造になっており、軽くてとても使いやすいです。【サイズ】縦23㎝×横35㎝（底部）マチ約18㎝ 持ち手48cm【仕様】メイン開閉部:3層構造で真ん中がファスナー開閉両脇はスナップボタンで開閉 内ポケット：ファスナー付ポケット×1オープンポケット×1内布のカラー：ピンク素材...ナイロンカラー...ピンク、グレー、ホワイト★レスポートサックのモリーは、現在廃盤になっております。こちらの商品は新品未使用品なので、値下げ不可です。☆こちらの商品は即決可能、コメントなしで購入して下さい☆★当方で不定期に値下げする事もあります。
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