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商品詳細
カラー···ベージュ素材···本革サイズ横38センチ縦23センチマチ12センチコーチでも希少な…ビジュー＆スタッズ付バックです❣内側は可愛いピンクになっています。10年位前に10万前後で買いました。シミが付いたので一度革のクリーニングにも出しています。保存袋付です。
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