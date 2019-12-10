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コーチバッグ
商品番号 X65472662491
商品名

コーチバッグ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 5,760 円
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商品詳細

カラー···ベージュ素材···本革サイズ横38センチ縦23センチマチ12センチコーチでも希少な…ビジュー＆スタッズ付バックです❣内側は可愛いピンクになっています。10年位前に10万前後で買いました。シミが付いたので一度革のクリーニングにも出しています。保存袋付です。
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