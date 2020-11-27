✨美品✨ラルフローレン 長袖シャツ チェック ポニー刺繍 オレンジ コットン

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色···オレンジ袖丈···長袖柄・デザイン···プリント(ロゴなど)、チェック、刺繍素材···コットン(綿)テイスト・シーン···キレイめ、大人可愛い、カジュアル、韓国系サイズSやや大きめ着丈約79/肩幅46/身幅52/袖丈57コットン100%インドネシア製パッと目を引く綺麗なオレンジのギンガムチェックに、シルエットがとても上品なRALPHLAURENラルフローレンの長袖シャツです*ˊᵕˋ*サイズ表記はSですが、大きめの造りになっており、おしりが隠れる丈感ですので、普段Mの方もラフに着ていただけるサイズ感かと思います◎サイズ表記を参考にしてくださいませ(*ᴗˬᴗ)袖をまくると通年着ていただけるアイテムです◎汚れや、ほつれ等は無くとても綺麗な状態ですので、素敵に着ていただけます✨美人シルエットのキレイめカジュアルなシャツをお探しの方はぜひ(^-^)自宅保管の為神経質な方はお控えください#RALPHLAUREN#ラルフローレン#ラルフローレンシャツ#長袖シャツ#チェックシャツ#ギンガムチェック#ロゴ#刺繍#オレンジ#ビタミンカラー#キレイめカジュアル#上品#大人可愛い#都会的#オシャレ#日焼け対策#冷房対策