CREDONA｜リブニットワンショルタンク

◤商品情報CREDONA クレドナリブニットワンショルタンクカップ付きタンクトップ定価9,800円◤商品説明＜以下WEB引用＞今季の春夏も重宝間違いなしのワンショルダー。カップ付きなので、インナーを気にすることなくスタイリングに取り入れることができます。シアーなトップスやシャツにINするだけで、普段のコーディネートにこなれ感がプラスされます。◤コンディション【B】多少の使用感がある、または気にならないアイテム ◤サイズ｜FREE身幅32cm 総丈51cm◤カラー｜ブルーー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー373-mnm-古着を取扱うセレクトショップです。気分が上がる、それ一枚で満足する、長く愛着をもてる。そんなアイテムを提案したいと思っています。#トップス_373 #ノースリーブ_373ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー69/9@JOAHBROWN ジョアブラウンTRUNC88 トランクエイティーエイトSeaRoomlynn シールームリンTothesea トゥーザシーTODAYFUL トゥデイフルWhimGazette ウィムガゼットy/mbyYukie イムバイユキエCANALJEAN キャナルジーンCHILLFAR チルファーSTYLEMIXER スタイルミキサーRNA-N アールエヌエーエヌCAPRICIEUXLE'MAGE カプリシューレマージュFREAK'SSTORE フリークスストアM_ エムアンダーバーLoungedress ラウンジドレスKBF KBF+ ケービーエフプラスFRAMeWORK フレームワークETRETOKYO エトレトウキョウesutoreja エストレジャCurensology カレンソロジーDeuxiemeClasse ドゥーズィエムクラス



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