エディバウアー Eddie Bauer 半袖 シアードシャツ インディゴ 柄あり ...

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残念ながら日本から撤退してしまったアメリカの人気ブランドのエディバウアー(エディバウワー/EddieBauer)。きちんと感があるシルエットとサイズ展開が豊富で人気があります。同じシャツを何枚かまとめ買いしていたので一部出品します！テロっとしてて肌触りがよくさらっと着れるタイプです。●半袖 シアードシャツ インディゴ、柄あり●サイズ:PL(写真のサイズ表をご確認ください)対応日本サイズ LLの為、LLにしてます。※わかりやすい写真を載せていますがお使いの端末によってカラーイメージが異なる場合があります。※タグ付きです。値段もついたままです。※ペット、タバコ吸う人なしです。※目立ったキズや汚れなしでキレイに扱っていますが、素人ですので、神経質な方はご遠慮ください。※デニムっぽい雰囲気ですが柔らかくテロっとしててさらっと着られるタイプです。※白いシャツの写真は同じ形のシャツで形を見る為の例です。この出品はカラーがインディゴ、柄ありです。※新品未開封なので「着てみてください」等はお断りしています。ご了承ください。※折りたたんだ状態のため、たたみジワが出ます。※お値引き無しでお願いいたします。#米国 #アメリカ#半袖 #フレンチスリーブ#アウトドア #エディバウアー#エディバウワー#EddieBauer#大きめサイズ#PL#LL#XL