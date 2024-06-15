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ポケカ 151 クレイバースト パラダイムトリガー バイオレット 各10パック
商品番号 U52825840399
商品名

ポケカ 151 クレイバースト パラダイムトリガー バイオレット 各10パック
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 3,096 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモカードゲーム15110パック　クレイバースト10パックパラダイムトリガー10パックバイオレット10パック購入制限付きの店舗にて購入。全て新品未開封になります。中身による評価はご遠慮下さい商品の状態は写真でご判断お願い致します。即購入OKです。発送に関しても、潰れ濡れ防止対策をしっかりします。購入後丁寧に発送させて頂きます。早い者勝ちとさせていただきます。種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···パックミモザナンジャモエリカSARピカチュウリザードンミライドン
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