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- ☆ポケモンカード☆VSTARユニバース☆1BOX シュリンク付き
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございますポケモンカードVSTARユニバース10BOX新品未開封シュリンク付きです新品・未開封品(シュリンク付き)となります。すり替え防止のため、購入後の返品はご遠慮いただいています。種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···ボックス(box)
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