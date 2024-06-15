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☆ポケモンカード☆VSTARユニバース☆1BOX シュリンク付き
商品番号 U20021855946
商品名

☆ポケモンカード☆VSTARユニバース☆1BOX シュリンク付き
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 3,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございますポケモンカードVSTARユニバース10BOX新品未開封シュリンク付きです新品・未開封品(シュリンク付き)となります。すり替え防止のため、購入後の返品はご遠慮いただいています。種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···ボックス(box)
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