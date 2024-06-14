【美品】セオリー オープンカラーシャツ 長袖 ブラウス S 薄手

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✨送料無料✨匿名配送✨#気まぐれ値下げ開催中セオリー◆商品Theory/セオリーシャツブラウスオープンカラーシャツスキッパーシャツ1〜2回着用の為、綺麗な状態です。デニムで綺麗めに、スカートで可愛く着ていただけると思います。トレーナーを上から着て柄を見せるとカジュアルに◎◆カラー:レッドブルーホワイト◆サイズ:S肩幅35.5cm身幅44cm着丈68cm袖丈59cm◆素材綿85%麻15%◆梱包・発送雨に濡れても大丈夫なようにビニール製の袋で梱包します。コンパクトに畳む為、折れシワなど発生する可能性がありますがご了承ください。らくらくメルカリ便↔︎ゆうゆうメルカリ便変更する事があります。＊素人採寸のため誤差があるかもしれませんが、ご了承ください。写真をご確認をいただいて、ご了承の上ご購入をお願いいたします。⋆┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈⋆※自宅で保管していたものとなります※喫煙者・ペットはおりません※中古品であることをご理解ください⋆┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈⋆