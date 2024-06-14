レディーストップス（ブラウス）

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商品詳細
新品未使用のタグ付きです。定価7,700円のところ、送料込みで5,000円にしていたのですが、、→さらに値引きして、送料込みの4,000円にします❗️場合によってはさらに値下げも考えますのでお気軽にコメントください✨ガーリーで袖の感じがとても可愛いです♪カラー···ベージュ柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/diamond863258.html
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