レア　レスポートサック　ショルダーバッグ　30周年 レパッチ　パッチワーク

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商品詳細
美品 レスポートサック ショルダーバッグ 2WAY 限定 記念レスポートサックの日本上陸30周年を記念して、2005年から2016年までに発表された全69プリントをパッチワーク柄にアレンジした、メモリアルプリントです。ころんとした丸みが可愛いショルダーバッグです。2WAYでご使用できます。【色番】K474ジェーレパッチ Jレパッチ【型番】8056SMALLJENNI スモールジェニー仕様：【開閉】ファスナー【内側】ファスナー付ポケット×1オープンポケット×2【外側】ファスナー付ポケット×1オープンポケット×1【商品サイズ】(約)：縦:22×横:18×マチ:6cm ハンドル長さ:26cm ストラップ/ショルダー長さ:76～138cm 付属品：・取り外し可能ショルダーストラップ目立った汚れもなく美品だと思いますが、中古品にご理解いただける方のご購入をお待ちしております。コンパクトに折りたたみ発送致します。ご了承いただける方のご購入をお待ちしております。他にも出品しています。#ラピスLeSportsacセレクト#ラピスセレクトBAG#レスポ #大人可愛い#2way#レスポートサック
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