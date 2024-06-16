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レア　レスポートサック　ショルダーバッグ　30周年 レパッチ　パッチワーク
商品番号 L36266167713
商品名

レア　レスポートサック　ショルダーバッグ　30周年 レパッチ　パッチワーク
ブランド名 レスポートサック
特別価格 税込 2,368 円
在庫状況 あり

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商品詳細

美品　レスポートサック　ショルダーバッグ　2WAY　限定　記念レスポートサックの日本上陸30周年を記念して、2005年から2016年までに発表された全69プリントをパッチワーク柄にアレンジした、メモリアルプリントです。ころんとした丸みが可愛いショルダーバッグです。2WAYでご使用できます。【色番】K474ジェーレパッチ　Jレパッチ【型番】8056SMALLJENNI　　　　　スモールジェニー仕様：【開閉】ファスナー【内側】ファスナー付ポケット×1オープンポケット×2【外側】ファスナー付ポケット×1オープンポケット×1【商品サイズ】(約)：縦:22×横:18×マチ:6cm　ハンドル長さ:26cm　　ストラップ/ショルダー長さ:76～138cm　付属品：・取り外し可能ショルダーストラップ目立った汚れもなく美品だと思いますが、中古品にご理解いただける方のご購入をお待ちしております。コンパクトに折りたたみ発送致します。ご了承いただける方のご購入をお待ちしております。他にも出品しています。#ラピスLeSportsacセレクト#ラピスセレクトBAG#レスポ　#大人可愛い#2way#レスポートサック
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