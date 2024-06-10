ケイトスペード ニューヨーク フォックスプリント キツネ スラックス ネイビー

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☑︎商品説明・フォックスプリントのアニマル柄が可愛いスラックスとなります。横にスリットが入ってるので着脱しやすく、スタイルよく見せることができます。珍しいデザインなので、ファッション好きにはおすすめです。☑︎サイズ・ウエスト35・股上34・股下62☑︎使用感/状態・全体的に綺麗です。・古着なので神経質な方はご遠慮下さい。☑︎購入店舗・渋谷店☑︎ショッパー/箱の有無・無し