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レディ　キルティング　ショルダーバッグ
商品番号 N65327343299
商品名

レディ　キルティング　ショルダーバッグ
ブランド名 レディー
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

完売品の人気のショルダーバッグです。購入後数回使用しました比較的綺麗かと思います(^^)角スレないです。気に入ってる商品だった為お値下げは不可になります(´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥｀)定価は1万円ぐらいです。中に小さいポケット２つと大きいポケットが１つあります。荷物は結構入ります(*´︶`*)
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