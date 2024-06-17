レディ　キルティング　ショルダーバッグ

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商品詳細
完売品の人気のショルダーバッグです。購入後数回使用しました比較的綺麗かと思います(^^)角スレないです。気に入ってる商品だった為お値下げは不可になります(´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥｀)定価は1万円ぐらいです。中に小さいポケット２つと大きいポケットが１つあります。荷物は結構入ります(*´︶`*)
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http://narcologia.ru/goods/preference298838.html
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