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バックレースアップコットンカットワークレース刺繍ノースリーブワンピース　ライム
商品番号 R79719870738
商品名

バックレースアップコットンカットワークレース刺繍ノースリーブワンピース　ライム
ブランド名 トッコクローゼット
特別価格 税込 2,807 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トッコクローゼット♪　　お色はライムです。新品、タグ付きです。【Item】フェミニンで優し気なムード漂うコットンレースワンピース。異なる柄のコットンレースの組み合わせが高見えするポイント♪緩やかなマーメイドフレアシルエットで女性らしく。ウエスト後ろにガーリーなレースアップデザインを施して後ろ姿まで抜かりなく可愛さを添えました☆彡※こちらはインド製の商品になり、１つ１つ手作業で制作している為、色や形に若干の違い・個体差が生じる場合がございますので予めご了承くださいませ。【Material】本体：綿100％裏地：ポリエステル100％【Detail】着丈：123cm肩幅：35cmバスト周囲：86cmウエスト周囲：72cm※ウエスト後ろゴム仕様※ファスナーあり自宅保管、畳シワご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/ambassador124906.html
http://narcologia.ru/goods/procurement246233.html
http://narcologia.ru/goods/capitation186308.html
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