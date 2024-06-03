MEG SASAKI シルクブラウス

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商品詳細
MEGSASAKIのシルクブラウスです。透けるシルクの繊細な素材と、生地をつまみ上げて結んだようなユニークでありながら美しいデザイン。とても個性的で素敵なブラウスです。ベイクルーズのファミリーセールでずいぶん前に購入し、大切に着ておりましたが、あまり着る機会がなくなり手放す事にしました。着用回数は10回未満くらいです。平置きで 身幅約45センチ 細いプリーツのある生地なので、伸ばせばもう少し広がります。他サイズ 写真参照後ろに小さなシミあり（写真9参照）中古品である事を了承の上、ご検討下さい。マーガレットハウエルMHLジャーナルスタンダード ネストローブキャピタルnestrobeyaecaヤエカARTS\u0026SCIENCEアーツ\u0026サイエンスGRANDMAMAMADAUGHTERグランマママドーター45rpmコムデギャルソン ヨーガンレール イッセイミヤケ ワイズ ヨウジヤマモト リミフゥ DeuxiemeClasseドゥーズィエムクラス SpickandSpanスピックアンドスパンビームス shipsドレステリア ユナイテッドアローズなどお好きな方にも
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