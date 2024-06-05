‼︎超‼︎目玉商品・大人気‼︎ 海外限定SサイズノースフェイスビビットpinkTシャツ

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目を通して頂き誠に有難う御座います。超‼︎超‼︎目玉商品・大人気‼︎海外限定S☆ノースフェイスビビットpinkTシャツ。＊＊単品の大幅なお値下げ不可です＊＊海外限定のノースフェイスTシャツ海外正規品です。引っ越し整理の為出品致します。お土産で頂きお色が可愛く！大切にクリーニングし着用は短時間2.3回程度です。目立った傷・汚れ・色褪せがない状態でですが使用感を感じられる個人差もあるかと思うのでお値段をお安くさせて頂きました。ご理解ください。スカート\u0026パンツにピッタリなビビットピンクにバックロゴに人気のボックスロゴを落とし込んだ一枚です♪着丈70身幅46袖丈22cm程です。海外のSサイズですので日本企画Mサイズ程の寸法となっております。着丈少し長めですがユニセックスでご使用可能かと思います。男女問わず着用‼︎‼︎‼︎とってもポップで大人可愛く気にってます。(ღ’ᴗ’ღ)女性の方はブリーサイズ記載致しました。ご理解上この機会に是非お買い上げ頂けたら嬉しいです。☆他にも出品していますので目を通して頂けると幸いです。複数買いの場合は必ずお気持ち値下げさせて頂きますのでお申し出下さい。