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- 【HELMUT LANG】レパード柄・Tシャツ
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商品詳細
●サイズ：タグ表記Sサイズ肩幅48cm身幅45cm着丈65cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：写真をご参照ください。●状態：レパード柄がおしゃれな、着丈が長めのTシャツです。レーヨンが入っているので、多少伸縮性もあります。柄物をあまり着なくなったので、出品します。目視できる汚れ等はありません。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラウン袖丈···半袖
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