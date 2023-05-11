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【新品】 Million Carats ミリオンカラッツ ブラウス　白 F
商品番号 K46327959289
商品名

【新品】 Million Carats ミリオンカラッツ ブラウス　白 F
ブランド名 ミリオンカラッツ
特別価格 税込 1,786 円
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商品詳細

新品未使用のシフォンフリルスリーブブラウスです。✍即購入OKですブランド名：MillionCaratsミリオンカラッツ商品名：シフォンフリルスリーブブラウス状態：新品未使用サイズ：F素材：ポリエステル100%柄：ドット・水玉カラー：ホワイト　白　ブラック　黒定価：¥10,800…平置き採寸…着丈約57cm肩幅約36.5cm袖丈53cm身幅（バスト）約47cmレース、ドット、フリル、パールとフェミニンな要素を詰め込んだ可愛いブラウス♡女子会やデート、気分をあげたい時に✨カラーパンツやスカート、ジャケットやカーディガンと合わせてオフィスカジュアルにも✍その他気になる点ありましたらコメントにてお知らせください♬#ミリオンカラッツ#MillionCarats#トップス#ホワイトブラウス#ドット#白ブラウス#フリル#ブラウス#透け#レース#韓国ファッション#春物#デート服#フェミニン#新年会#オフィスカジュアル#たまクロ
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