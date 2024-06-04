【美品】2018ss アナイ　ノースリーブニットブラウス　サイズ38

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2018ssアナイ ノースリーブニットブラウス サイズ385年前に発売された、アナイのノースリーブニットブラウスです。アナイの高い技術による洗練されたデザインで、1枚で着ても全く問題ございません。室内での試着のみの美品です。※首元のタグが少しだけ変色していますが、着るぶんには全く問題ありません。