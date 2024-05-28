公式USJ 限定品　ミニオン　ティム　　くま　　大襟シャツ

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ユニバーサルスタジオジャパン公式グッズ 新作のティムTシャツです。いま流行りの大襟と、いたるところにティムとお花が散りばめられていて可愛いです。サラッと涼しく着れる素材になっています。ガーリーにスカートと合わせるのも可愛いですし、ジーパンにシャツインするのもとても可愛いかと思います。19時までのご購入で、当日発送もしますのでぜひご検討下さい。