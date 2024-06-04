【DHOLIC】リネン混タックキャミ\u0026ストリングパンツSET

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【新品未使用タグ付き】ディーホリックで購入カラー ベージュフリーサイズ・リネン混紡キャミソールは細い肩ひもで洗練されベアトップと一枚ではもちろんTシャツとビスチェとしてもOK!・プリーツ ・バスト下切り替え×タック・クロップド丈 ・バック一部ゴム ・Vネックパンツはゆったりしつつももたつきのないディテールで甘めのブラウスと愛らしくもTシャツとデイリーにも◎・ウエストゴム×ドローストリング調節可\u0026着脱不可・ワイド×ストレートライン ・両横ポケット使用可・フロント上下ダーツ ・ハイウエスト×フルレングス柄・デザイン···無地カラー···ベージュパンツ丈···フルレングス季節感···春、夏※スナイデルのタグお借りしてます