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【DHOLIC】リネン混タックキャミ\u0026ストリングパンツSET
商品番号 N50223957632
商品名

【DHOLIC】リネン混タックキャミ\u0026ストリングパンツSET
ブランド名 スナイデル
特別価格 税込 1,644 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品未使用タグ付き】ディーホリックで購入カラー　ベージュフリーサイズ・リネン混紡キャミソールは細い肩ひもで洗練されベアトップと一枚ではもちろんTシャツとビスチェとしてもOK!・プリーツ　・バスト下切り替え×タック・クロップド丈　・バック一部ゴム　・Vネックパンツはゆったりしつつももたつきのないディテールで甘めのブラウスと愛らしくもTシャツとデイリーにも◎・ウエストゴム×ドローストリング調節可\u0026着脱不可・ワイド×ストレートライン　・両横ポケット使用可・フロント上下ダーツ　・ハイウエスト×フルレングス柄・デザイン···無地カラー···ベージュパンツ丈···フルレングス季節感···春、夏※スナイデルのタグお借りしてます
http://narcologia.ru/goods/cryptographic929837.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric577445.html
http://narcologia.ru/goods/recycling943814.html
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