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【本日限定値下げ】バースデーバッシュ　ブラウス　トップス　トリプルフリル
商品番号 L14126148927
商品名

【本日限定値下げ】バースデーバッシュ　ブラウス　トップス　トリプルフリル
ブランド名 バースデーバッシュ
特別価格 税込 2,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

birthdaybashバースデーバッシュ美人百花掲載【受注生産】トリプルフリルNSDOTドットティアードブラウス前後どちらでもご着用いただけるデザインです。素材　ポリエステル100%カラー　ブラックSIZEFREEレングス（後ろセンター）65cm　バスト59cm　肩幅33cm購入後試着しましたが、私には少し大きかったので、着ていただける方にお譲り致します。ボリュームがあるので小さく折り畳んで配送致します(^^)不明点などございましたら、お気軽にお声掛けください♪柄・デザイン···ドット袖丈···袖なし季節感···夏柄・デザイン···ドットカラー···ブラックカップ···カップなし季節感···春、夏、秋#バースデーバッシュ#birthdaybash#ドットトップス#zara
http://narcologia.ru/goods/response769142.html
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