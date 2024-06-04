【本日限定値下げ】バースデーバッシュ　ブラウス　トップス　トリプルフリル

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商品詳細
birthdaybashバースデーバッシュ美人百花掲載【受注生産】トリプルフリルNSDOTドットティアードブラウス前後どちらでもご着用いただけるデザインです。素材 ポリエステル100%カラー ブラックSIZEFREEレングス（後ろセンター）65cm バスト59cm 肩幅33cm購入後試着しましたが、私には少し大きかったので、着ていただける方にお譲り致します。ボリュームがあるので小さく折り畳んで配送致します(^^)不明点などございましたら、お気軽にお声掛けください♪柄・デザイン···ドット袖丈···袖なし季節感···夏柄・デザイン···ドットカラー···ブラックカップ···カップなし季節感···春、夏、秋#バースデーバッシュ#birthdaybash#ドットトップス#zara
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トリプルフリルNS LUXE - BIRTHDAY BASH
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BIRTHDAY BASH(バースデーバッシュ)の「トリプルフリルNS」 - PARTE
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BIRTHDAY BASH トリプルフリルブラウスの通販 by mimi｜ラクマ
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