【フォロー割】23SS♪コットンバックタックフレンチプルオーバー オフホワイト

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DOORSアーバンリサーチドアーズコットンバックタックフレンチプルオーバー毎年人気のDOORSタックカットソー夏バージョンです♪Tシャツ感覚でつかえるトップスですが、滑らかでツヤっぽくみえる素材に立体的なシルエットがおしゃれで、Tシャツよりもキレイ見えするアイテムです。後ろの丈が長く、気になる腰周りを程よくカバーしてくれます。ワイドパンツやギャザースカートにもバランス良く合わせることができます♪◇カラー:OFF◇サイズ:M◇身幅:約62.5◇裄丈:32◇着丈(前身頃):47◇着丈(後身頃):59◇素材:綿100%◇定価:¥6,600コンパクトに畳みますので畳みジワご了承ください。#いますぐ使える春夏トップス一覧はこちらから#うたたねトップス#うたたねの部屋shopsはこちらです↓↓「うたたね村shop」と検索→カテゴリーをショップにする→商品をご覧ください(^^)