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DIOR ミッツァスカーフ ディオールオブリーク シルクツイル グレー
商品番号 I71548383100
商品名

DIOR ミッツァスカーフ ディオールオブリーク シルクツイル グレー
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 10,779 円
在庫状況 あり

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商品詳細

衣服の上から1度だけ使用しました。それ以来使用機会が無い為出品致します。クリーニング済みですので、そのままご使用頂けます。※※※大幅な値引き交渉以外は承りますので、希望額を一緒にご提示くださいませ。Dior銀座にて購入しております。※確実に正規品ですので万が一もないですが、正規品でなかった場合のみ返品承ります。※発送はメルカリ便で本体のみ発送させて頂きます。
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