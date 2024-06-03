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バーバリー 財布 長財布 ロングウォレット 二つ折り ロゴモチーフ
商品番号 D34643340885
商品名

バーバリー 財布 長財布 ロングウォレット 二つ折り ロゴモチーフ
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 20,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バーバリー財布長財布ロングウォレット二つ折りロゴモチーフレザーホワイト系ブランドBURBERRY　バーバリー商品名長財布商品番号-カラーホワイト系サイズ横　19.5cm　縦　10cm　奥行　2cm　　素材レザー付属品-ランクABランクコメント外側：角薄スレ(小)表面薄汚れ(三か所)　内側：特筆すべきダメージなし管理番号0314-a5262y※当店が出品している商品は全て業者向けブランドオークションより仕入れたもので全て正規品でございます
http://narcologia.ru/goods/troupe972811.html
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