バーバリー 財布 長財布 ロングウォレット 二つ折り ロゴモチーフ ...

バーバリー財布長財布ロングウォレット二つ折りロゴモチーフレザーホワイト系ブランドBURBERRY バーバリー商品名長財布商品番号-カラーホワイト系サイズ横 19.5cm 縦 10cm 奥行 2cm 素材レザー付属品-ランクABランクコメント外側：角薄スレ(小)表面薄汚れ(三か所) 内側：特筆すべきダメージなし管理番号0314-a5262y※当店が出品している商品は全て業者向けブランドオークションより仕入れたもので全て正規品でございます



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