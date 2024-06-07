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RIMOWA リモワ サルサ 32L 2輪
商品番号 K68268538398
商品名

RIMOWA リモワ サルサ 32L 2輪
ブランド名 リモワ
特別価格 税込 19,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

15年ほど、年に数回利用していました。全体的に通常使用に伴う擦り傷、擦れと、また内側に小さな染みがありますが、目立つものではないことから、やや傷や汚れありで出品します。またハンドル、タイヤ、ファスナー等の欠損なく、問題なく動作します。写真や上記コメントご理解のうえ宜しければご購入いただけると幸いです。モデル：サルサ851.52.10サイズ：高さ55cmx幅40cmx奥行20cm　　　　機内持込み可能素材　：ポリカーボネートカラー：ブラック容量　：32リットル重量　：2.75キログラム車輪　：2輪ロック：TSAロック付　000に設定
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