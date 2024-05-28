セットアップ（パーツポイントブラウスとジョガーパンツ）

パーツポイントタックブラウス,F(フリーサイズ)ネイビー,さらさらキレイめジョガーパンツ,Mネイビー、セットアップでもバラでも使えます。昨年購入し、1度程着用しました。中古品にご理解の上ご購入下さいませ。バラ売り不可です。



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