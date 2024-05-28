極美品 エルメス カタツムリ カデナ チャーム 1995 ゴールドカラー GP

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商品詳細
ブランド：HERMES商品：カタツムリモチーフカデナチャーム原産国：フランスカラー：ゴールド素材：GP(金属)サイズ（約）：W3.8×H3.3（cm）付属品：なしディスプレイに飾って保管されていた商品です。多少の擦れキズ、僅かな打痕は見受けられますが、大きなダメージはない綺麗な状態です。《出品しております商品の購入先》・古物市場主の資格を有する国内ブランドオークション・正規店
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