LANVIN en Bleu / レザーコンビキャンバスバッグ　トートバッグ

■LANVINenBleu/レザーコンビキャンバスバッグ■中古品です。多少使用感(薄い汚れ等)はありますが、目立った傷や汚れもなく美品だと思います。写真をよくご確認ください。■サイトより【素材】本体:ポリエステルパーツ部分:牛革口布:綿麻裏地:ポリエステル【サイズ】縦29横24マチ12持ち手58■小さく畳んで梱包します。畳シワ等ご了承下さい。※らくらくメルカリ便からゆうゆうメルカリ便に変更する事があります。■大手リユースショップで購入しました。※お品物の傷や汚れ等できる限り正確に記載していますが、見落としがあった場合はご容赦下さい。写真をよくご確認、ご納得頂いた上でのご購入をお願い致します。



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