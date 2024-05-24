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【新品】Maison KITSUNE メゾンキツネ　Sサイズ　Tシャツ　ホワイト
商品番号 X86122281412
商品名

【新品】Maison KITSUNE メゾンキツネ　Sサイズ　Tシャツ　ホワイト
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 1,400 円
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商品詳細

カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネックメゾンキツネ♪ユニセックス　ダブルフォックス　ワッペン付きTシャツSサイズ　ホワイト　　です新品、未使用、未開封　です。▽胸元にダブルキツネフェイスが施されたユニセックスとしても着こなせるクルーネックTシャツ。柔らかく上質なコットン素材とカジュアルコーデにはもちろん、ジャケットスタイルのインナーなど様々なボトムと合わせてお使いいただけるオススメのアイテムです♪こちらは並行輸入品で、国内正規品ではなく、海外基準の正規品になります。※海外　製品の為、日本製に比べ縫製が甘い部分や多少のサイズの誤差がある可能性があります。店頭商品同等のクオリティーをお求めの方は、店頭で実物をご覧になり店頭でのご購入お願いします。■素材：コットン100％■サイズ：肩幅/胸囲/着丈/袖丈（cm）【S】42/96/66/21【M】45/102/68/22
http://narcologia.ru/goods/troupe24911.html
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http://narcologia.ru/goods/Taipei742271.html (メゾンキツネ) MAISON KITSUNE クルーネックTシャツ Sサイズ [並行輸入品]
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